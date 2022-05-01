Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації з "Азовсталі". За словами голови української переговорної делегації Давида Арахамії, Україна має на меті врятувати усіх.

Про це повідомляє голова української переговорної делегації Давида Арахамії.

Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі".