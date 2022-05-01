"Вивезти усіх": Арахамія заявив про евакуацію з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації з "Азовсталі". За словами голови української переговорної делегації Давида Арахамії, Україна має на меті врятувати усіх.
Про це повідомляє голова української переговорної делегації Давида Арахамії.
Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі".
Нагадаємо, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.
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