У понеділок, 2 травня, на честь пам'яті святого сьогодні відзначається народне свято - Іван Воїн. Святий Іоанн жив у VIII столітті. У молодих літах він залишив все мирське і в пошуках духовного життя відправився в лавру святого Харитона.

Православне свято 2 травня - день пам'яті блаженної Матрони. Матрона народилася в 1881 році в Тульській губернії і з дитинства страждала, так як була незрячою. Вона стала четвертою дитиною в небагатій селянській родині, тому мати хотіла віддати її в притулок. Він такого вчинку жінку вберегло знамення - слід опуклого хрестика на грудях дитини.

Прикмети 2 травня

береза розпустилася раніше за вільху і клен - чекати посуху влітку;

тепла погода сьогодні - кінець місяця буде прохолодним;

ворони літають зграями - до погіршення погоди;

дикі качки в'ють гнізда далеко від води - до безлічі злив влітку.

Сон з 1 на 2 травня збувається протягом 10 днів.

Що сьогодні не можна робити

У цю дату заборонено ходити в старому одязі, краще надіти новий, тоді весна подарує удачу і щастя. Не відмовляйте в допомозі нужденним, інакше самі опинитеся на їх місці. Утримайтеся від того, щоб відправлятися в подорож - знайдете невдачі в дорозі і витратите багато грошей.

Що можна робити 2 травня

Православні віруючі можуть сьогодні помолитися святій Матроні про здоров'я і благополуччя для себе і своїх близьких. У слов'ян був обряд на цей день - люди виходили в поле, кланялися на всі боки, потім розстеляли полотно на землі, залишали на ньому пиріг і йшли. Такий ритуал називався "одягнути весну в новину". Вважалося, що якщо так зробити, то боги подарують хороший урожай і теплу погоду.