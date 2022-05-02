Перша леді США Джілл Байден цього тижня вирушить до Румунії та Словаччини. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Білого дому.

В Європі дружина президента США зустрінеться з українськими біженцями та американськими військовими.

Дружина президента Байдена вирушить до Румунії у четвер, 5 травня. Словаччину вона відвідає у суботу, 7 травня. Під час поїздок вона також зустрінеться з високопосадовцями обох країн.

За даними ООН, з початку російського вторгнення майже 5,2 млн. українців стали біженцями. З них понад 350 тис. виїхали до Словаччини.

Минулого тижня Джо Байден анонсував нові заходи підтримки України: на захист держави від російської агресії нададуть озброєння на $800 млн та економічну допомогу на $500 млн.

Нагадаємо, що Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні.