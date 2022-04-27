Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити кадрову дипломатку Бріджит Брінк надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Байден спрямував у Сенат пропозицію призначити Бріджит Брінк послом США в Україні.

Про намір запропонувати її на цю посаду Байден оголосив 25 квітня.

Бріджит Брінк зараз є послом у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи та Кавказу.

Нагадаємо, що американська адміністрація шукає можливість повернути посольство США до Києва.