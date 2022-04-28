Байден запросить у Конгресу колосальну суму допомоги Україні [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден оголосив про направлення до Конгресу додаткової заявки на надання допомоги Україні. Американський лідер сподівається, що конгресмени швидко розглянуть пропозицію Білого дому.
"У нас скінчилися кошти. Тому сьогодні я посилаю Конгресу додаткову заявку, яка забезпечить потік військового обладнання в Україні", - сказав Байден.
Він запевнив, що США продовжать гуманітарну та економічну підтримку України. За його словами ця допомога передбачає постачання ще більше артилерії, протитанкових комплексів і систем протиповітряної оборони.
"Я сподіваюся, що Конгрес найближчим часом розгляне цю заявку. Сподіваюся, що демократи і республіканці підтримають український народ", - додав президент США.
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