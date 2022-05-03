Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну львівські волонтери прилаштували дві з половиною тисячі собак та котів. Це тварини, яких вдалося вивезти з-під обстрілів. Більшість із них - відправили у Польщу та Німеччину. Ще частину - залишили у Львові.

І щодня їх приходять вигулювати чимало львів'ян. І ви не повірите, люди годинами чекають, аби отримати собаку на прогулянку. Про турботу - розкаже Христина Гашенко.

Львівська домівка врятованих тварин. Це єдиний притулок у Львові та області, де рятують тварин від обстрілів російських військових. Біля входу неабияка вилаштувалася неабияка черга. Це охочі вигуляти собак. Прийшли як жителі міста, так і біженці. На чотирилапого чекають харків'янки Таїсія та Аліна.

Таїсія та Аліна, переселенці з Харкова:

Будь-яку, не принципово. Вона нам зробить гарний настрій, а ми їй.

Зараз у притулку приблизно 40 собак. Частина із них у вольєрах. Та до прогулянок - не всі чотирилапі наразі готові.

Наталія Турко, волонтерка притулку:

Ця собака приїхала з Ірпеня, коли ще був окупований. У неї контузія. Вона ще досі не може прийти в себе. Ми з нею спілкуємося, говоримо. Але вона до себе не дуже добре підпускає, але прогрес є. Тому, що коли ми намагалися з нею, щось зробити то вона намагалася себе гризти.

Водночас деякі з собак дуже раді прогулянці. Їх по черзі виводять до людей.

У кого это было две семьи вместе? - Вони тільки разом гуляють. - Ну давайте!

Собаки, які досі не відійшли від стресу - волонтери просять вигулювати не довго.

Прогулятися можна тільки на 10 -15 хвилин. Не можна бльше.

В притулку вдруге собаку вигулює Олена. Вона таки не має власного чотирилапого друга, тому сподівається прихистити його саме звідси.

Олена, жителька Львова:

Мені дуже сподобалось гуляти тут, гуляти з песиками, дивитись на різних тваринок і можливо я собі забару песика, якщо мені дозволять батьки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Львівщини привезли 2,5 тисячі тварин. Це залишені собаки на вулицях півдня та сходу, вивезені із притулків із міст, де тривають бойові дії.

Наталія Турко, волонтер притулку:

Звичайно, що допомога потрібна завжди, тому що тут тварин дуже багато. Волонтерів, які перебувають - не так багато. Тобто - це є гуляння з собаками першочергово. Тому що це є довгий процес, це не те, що прийшов поприбирав і пішов. Треба годину гуляти з собакою.

Більшість собак та котів прилаштували волонтери у Польщі та в Німеччині. Цього разу друзі - поляки забирають у Вроцлав 20 собак.

Дагмара, волонтерка із Вроцлава:

Відразу будемо шукати їм дім для адаптації. Також поїдемо до Німеччини, Франції. До нас приїжджають з інших міст і ми разом шукаємо, де собак прилаштувати.

Але львівські волонтери й далі не покладають рук для порятунку тварин. І знову вирушають у дорогу.

Орест Залипський, керівник притулку "Домівка врятованих тварин":

Ми їдемо до Харкова разом із польськими волонтерами, німецькими волонтерами. Маємо п'ять машин корму, який людям і тваринам, які потребують його там. Маємо контакти з волонтерами, які потребують там корм і надіємося, що багато тварин із собою назад не привеземо.

Та, якщо все ж, знадобиться допомога, львівські волонтери готові зі сходу врятувати ще до пів сотні чотирилапих.