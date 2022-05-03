Окупанти та їхні маріонетки готують Мелітополь до дев'ятого травня. Напередодні провели й репетицію, говорять місцеві жителі. А ще окупанти хизуються шаленими досягненнями: відкрили у приміщенні українського супермаркету - свій. Та безкоштовно запрошують людей у кінотеатр. Докладніше про ситуацію в Мелітополі - Євгенія Терещенко - далі.

Прапори держави, яка давно вже не існує, та нафталінові гасла! У Мелітополі окупанти зі своїми посіпаками влаштували демонстрацію у найгірших традиціях півстолітньої давнини.

Идет война народная…

От тільки з масовкою не склалося.

Жителька Мелітополя:

В Мелітополі орки робили шабаш, скажемо так. Людей вони не назбирали, привезли на автобусі скільки-то десятків, з якимись незрозумілими гаслами, щось кричали зазивали народ.

Кто желает, пожалуйста, с нами, за транспарантом.

Зібралося не більш як 40 осіб. Проте містяни побачили на фото і відео - знайомі обличчя шанувальників комунізму.

Самі не хочуть розвиватися й Україну вирішили назад затягнути! Хто хоче в СРСР - вантажте в автобус і на рашу! А на нашій Землі не треба фігню всяку розводити! - Я сподіваюся, всіх колаборантів зафіксували.

Мелітопольці називають демонстрацію невдалою репетицією дев'ятого травня. А ляльководи разом зі своїми маріонетками готують місто до "пабєдобєсія".

І хизуються "великими перемогами" псевдовлади Мелітополя, як-от відкриття кінотеатру під назвою "пабєда" і денацифікація фонтану.

На днях в городе запустили фонтан, а также перекрасили его. Раньше цвета были - желтый и голубой. А сейчас зеленый и синий.

Нахабно захопивши супермаркет української мережі, рашисти відкрили у приміщенні свій магазин. Ціни там удвічі більші - а розрахуватися можна гривнями та грошами окупантів.

Мешканка Мелітополя:

Відкрили в місті замість АТБ свій магазин "Мера", городяни називають його "Хімера".

"Руський мір" підкуповує мелітопольців "хлібом і дешевими видовищами", а водночас позбавляє свободи. Окупанти викрадають людей, забирають майно та влаштовують провокації зі зв'язком та інтернетом.

Где-то около 15.00 мобильная связь перестала работать. Не переживайте, если не сможете дозвониться к своим близким, родным в городе Мелитополе.

Іван Арєф'єв, речник Запорізької обласної військової адміністрації:

Причиною відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення обладнання від електропостачання на тимчасово окупованих територіях. Це чергова спроба російської федерації залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, а також розповсюджувати свою брехливу пропаганду.

Зв'язок у місті вже відновили, проте від окупантів можна очікувати нових провокацій! Адже вони бояться, що містяни знімають та оприлюднюють їхні злочинні дії. Зокрема, в мережі є відео викраденої рашистами сільгосптехніки та фур із зерном, які загарбники женуть у Крим.

Іван Арєф'єв, речник Запорізької обласної військової адміністрації:

У своїх телеграм-каналах росіяни поширюють фейк, нібито фермери Запорізької області самі продають зерно у рф і, зокрема, в Крим. Натомість реальна картина виглядає геть інакше: зерно чесних трударів краю окупаційна влада або краде, або купує за двічі меншими цінами, змушуючи фермерів до такої угоди під дулами автоматів.

А про випадки дрібного мародерства, до яких рашисти досі вдаються на окупованих територіях, годі й говорити. Ось відео з Енергодару.

Выносят алкашку с "Варуса". Смотрите, как быстро-быстро гребут все.

Такий він - "руський мір" у всій красі.