Російський бізнесмен Олег Тіньков у своєму Instagram попрощався з росією, своїм банком "Тінькофф", який його "змусили продати за копійки" - і знову засудив війну в Україні.

Шкода, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Нема Росії, була та вся вийшла. А загрози мені особисто, людині, яка бореться з найважчим раком крові - лейкемією, бажання покарати лише за думку, мою чесну думку, говорить про остаточне розлюднення режиму. Бережи вас Бог, мешканці Кремля та Луб'янки... Жоден мільярд/мільйон не вартий сльози дитини. Я втратив усе, але не втратив душі. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави! Це зло, а я на боці добра! Я забираю із країни бренди TINKOFF and LA DATCHA. Вони належать моїй сім'ї, я не хочу їх "морати" кров'ю російських вояків і жителів України! Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі!

Раніше в інтерв'ю The New York Times банкір заявив, що російська влада змусила його продати сімейну частку в 35% TCS Group (володіє банком "Тінькофф") за 3% від реальної вартості активу.

"Я продав за копійки", - сказав бізнесмен, не уточнюючи суму. Покупцем виступила група "Інтеррос" Володимира Потаніна.

Тіньков розповів, що його змусили продавати частку у бізнесі після того, як він виступив проти російського вторгнення до України і назвав війну "божевільною". В іншому випадку представники адміністрації президента путіна загрожували націоналізацією.