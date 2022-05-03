Евакуаційний фейс-контроль. Росія збільшує кількість фільтраційних таборів на своїй території та в тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини. Це обов'язковий транзитний пункт для охочих виїхати до Росії. Втім, більшість із таких людей вивозять примусово. І навіть у цьому випадку шансів дістатися пункту призначення - небагато.

Що відбувається у таких таборах? І чому рашистська фільтрація - нагадує нацистські концтабори? Розкаже Даніїл Снісар.

Голі й босі за колючим дротом. Вивезені силоміць, у невідомому напрямку. Так сьогодні виглядає, в лапках, "евакуація" з окупованих територій, яку організовує російська сторона. Людей примусово вивозять до Росії. Та це як пощастить, бо ж біженці мають пройти фільтрацію.

Артем, біженець із Маріуполя:

Тебя в базу данніх ДНР вносят, берут твои отпечатки, фоткают тебя со всех сторон, по росту фоткают, там где линейка с ростом, тебя фоткают, спрашивают твои документы, вносят какие то документы в базу. Потом тебе дают корешочек, с которым ты можешь выехать в Россию. Т.е, у тебя есть выбор - выехать в Россию или остаться в ДНР.

Фейс-контроль і квиток в один кінець. Буквально.

Марія, біженка з Маріуполя:

Я никогда не забуду разговор двух солдат, типа ДНР, что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? Застрелил 10, а дальше не считал, не интересно.

Фільтраційний табір - це проміжкова точка, де людина має довести свою любов до росії, до путіна. Аби пройти фільтрацію - не достатньо просто спілкуватися російською. Необхідно довести свою ненависть до всього українського.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України:

Вони оглядають людей, як нацистська Німеччина, на предмет наявності татуювань, ну тобто, умовно, тризуб, щось, що вказує на те, що людина є патріотом, або взагалі, просто має право татуювання мати. Люди відразу зникають. Людей насильно забирають. У них, наприклад, є такий фільтраційний табір в Донецьку. Вони людей оглядають, забирають мобільні телефони.

Росія створила чимало фільтраційних таборів. Основні з них - у Новоазовську, Докучаєвську та Безіменному. Тільки туди, окупанти вивезли десятки тисяч наших громадян. Їх тримають часто у закритих приміщеннях, або ж наметових містечках - без нормальної їжі та елементарних умов для існування. Максимум, на який можна розраховувати - це матрац і ковдра. У таких умовах люди чекають своєї черги на "огляд" і допит. Це якщо людину вивозили централізовано, в автобусах.

Ни в какой из моментов вы не можете покинуть автобус, в которм вас везут. На русской границе выборочно допрашивают ФСБшники, используя методы психологического давления и запугивания. Я знаю об этом, потому что была одной из тех, кого они опрашивали.

На допитах людей змушують підписати документи, в яких вони звинувачують українську армію у військових злочинах. Усе це навіть можуть зафільмувати, аби потім поширювати у мережі.

Валерія, біженка з Маріуполя:

Просматривают, естественно, телефоны, могут позвонить по номерам, которые у тебя есть.

Депортованих українців - розкидають по всій росії. І у більшості випадків, людина до останнього не знає, який же пункт призначення. Самарська область, Тольятті, Ярославль, Рязань, Курськ, Тула - наші співвітчизники зараз перебувають у щонайменше 35 регіонах росії. Що далі? Їх залишать чи перевезуть в інше місце, - невідомо. Росія приховує реальну кількість примусово переміщених осіб. Рахунок пішов на сотні тисяч.