Ракетний обстріл: в Україні пошкоджено шість залізничних станцій [ Редагувати ]
Ракетні обстріли російських військ травня 3 пошкодили шість залізничних станцій у центральній та західній частині України. Про це заявив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі та на заході України. Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них уже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин.
Також він додав, що внаслідок ракетного обстрілу жоден співробітник "Укрзалізниці" не постраждав. При цьому вибухи ракет завдали тяжких ушкоджень залізничній інфраструктурі.
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