Щонайменше 10 загиблих та 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ворог бив прицільно, кажуть у Донецькій військовій адміністрації. Окупанти точно знали, що робочі завершили зміну і чекають на автобус на зупинці.

Про ситуацію на східному фронті - більше розкаже мій колега воєнкор Руслан Смєщук.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

-Вони по своїм влучали? – Так, було по своїм два дня підряд, було два заходи, і два бомбардування - суто по своїм позиціям. Чому…можливо вони роблять якусь зачистку…а може помилилися? Два дня підряд заходити - я думаю, це було не помилково.

Так влучно і на біс по своїм же росіяни відбомбили біля Горлівки. Результати ураження - невідомі, але, схоже, до стабільних втрат, що на цьому напрямку зазнають окупанти - додалися і від дружнього, як це називають військові, вогню.

На жаль, частіше прилітає по вояках та мирних жителях. Станом на сьогодні на Донеччині загинули близько трьох сотень цивільних, поранено - більш як 900. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі. З ними рахунок піде на десятки тисяч.

Часто така перша реакція людини яка бачить - її квартири більше нема. Це наслідки останнього масштабного обстрілу мирних вулиць. По відносну віддаленому від фронту Добропіллю росіяни вдарили так, що розбило та зачепило п'ять п'ятиповерхівок. Сім чоловік, троє з них діти - поранені.

Олена, жителька Добропілля:

Когда стояла в очереди, получается, услышала грохот, дым. Там женщины начали звонить, мы поняли что это где то-здесь.

Це квартира Олена Андріївни. Бабусі пощастило - на момент цього бомбардування вона була в іншому місті. А тепер от повернулася, дізнавшись про цю біду від сусідки.

Олена Андріївна, жителька Добропілля:

Она каже, рядом квартиры нет, рядом подъезд,я говорю значит и нашей нет, ну и все начались звонки с дома, но мене не було дома , ну и все так я узнала. У меня сын, но он выехал, а муж погиб в шахте, второй сын умер, инсульт был, я живу одна.

Значна частина цього будинку, як і міста, виїхали в більш безпечні регіони. Тому в таких випадках місцева адміністрація просто прибирає місце влучання та консервує будинок від опадів та мародерів. Більше в цих умовах і в цей час зробити, на жаль, не можна.

Микола Згоба, представник Добропільської міськради:

Мы вывезли весь мусор этот - рамы, стекла, металл. Закупили листы осб, зашили вчера первые этажи, чтобы не было мародерства, ну и сегодня продолжаем этим заниматься, по возможности где осб, где пленка - зашиваем по максимальному.

Також під постійним вогнем й інші міста та селища Донеччини - Авдіївка, Торецьк, Ліман і багато, багато інших. Місцева адміністрація постійно закликає всіх мирних мешканців евакуюватися у безпечніші регіони.