П'ятнадцятирічний хлопець загинув, сімнадцятирічна дівчина - у важкому стані. Такі наслідки російського ракетного обстрілу в Одесі. Напередодні окупант поцілив там по житловому будинку. Марія Тарасова - докладніше далі.

Було пів на сьому вечора, коли у будинок влучила російська ракета. Повітряна тривога спрацювати не встигла.

Людмила, мешканка зруйнованого будинку:

Оно как шарахнуло - и посыпались стены. Зеркала. Какой-то дым, какой-то чад. Подъезд развалило, раскорочило. Вот получается все мы…

Ракета буквально знесла частину двоповерхівки, пробивши велику діру. На момент обстрілу в будівлі було лише п'ятеро людей. В епіцентрі опинилися двоє підлітків.

Наталя Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України:

15-річна дитина загинула. Ще одна неповнолітня доставлена до лікарні - їй надається медична допомога. З рештою з тими, хто перебував в будинку, працюють психологи ДСНС.

Хоча мешканці переконували, що в будинку більше нікого не лишилося, рятувальники, про всяк випадок, перевіряли зруйновані квартири.

Марина Мартиненко, спікер ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області:

В апаратах для захисту органів дихання та зору в ланці димозахисної служби провели розвідку на встановлення людей в будівлі.

Поруч із будинком - монастир. Зранку після вибуху тут ще знаходять уламки ракети.

- Це я сьогодні знайшов. - А вчора великі були? - Ну, теж - такі. В перший раз. Коли прильот був - там взагалі такі.

Вибуховою хвилею у кількох монастирських будівлях вибило шибки. Олександра, який був на подвір'ї, повалило на землю.

Олександр, очевидець вибуху:

Ударная волна. Сразу стекла полетели. Меня трухануло. Я как раз недалеко был. Получается возле забора. Я упал, встал сразу, были уже слышны крики к этому моменту. Видно люди уже нашли труп, я так понял.

Загиблому В'ячеславу у лютому виповнилося 15. Хлопець з родини переселенців з Донбасу навчався у найближчій школі.

Володимир Сушков, голова Київської райадміністрації Одеси:

Со слов директора, учителей, хороший мальчик. Находился, вроде бы, возле дома в момент удара. Горе в семье, что тут говорить.

З болем і сльозами сусіди розповідають про В'ячеслава.

Людмила, мешканка зруйнованого будинку:

Он так старательно учился. Он в подвале сдавал экзамены по этому онлайну. Он так переживал, что учительница что-то не так сказала и он не вложился по времени (ридає) это кошмар.

Сімнадцятирічна Єлизавета зараз у лікарні, її стан здоров'я медики поки не коментують. Зі слів сусідів, дівчина збиралася заміж. Та найбільше вразило місцевих жителів, що ракетного удару рашисти завдали по мирних людях.

Володимир Сушков, голова Київської райадміністрації Одеси:

Здесь же находится рядом возле монастыря микрорайон целый, порядка 50 тысяч людей. И понятно, что каждый из них ощутил этот удар практически рядом. Поэтому и люди находятся в таком состоянии.

Це - вже друга російська ракета, яка влучила у житловий будинок в Одесі. Напередодні Великодня було зруйновано частину багатоповерхівки. Тоді загинуло восьмеро людей, серед них і тримісячна дівчинка. Тим часом, військові попереджають: ракетна загроза в регіоні залишається: як із моря, так і з території тимчасово окупованого Криму. Сьогодні над територією Одеської області було збито розвідувальний безпілотник "Форпост".