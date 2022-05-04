Візит опозиційного німецького лідера в Ірпінь! Фрідріх Мерц, який активно підтримує Україну, приїхав у багатостраждальне місто. Політик висловив слова підтримки і пообіцяв, що допоможе у відбудові. Тим часом в Ірпені завершився перший етап слідства. Скільки будинків зруйновано та скільки жертв уже встановлено - розкаже Михайло Манилюк.

Ірпінь. Місто, де цілих 24 дні тривали бої, починає оживати. Тут відновлюють світло, вже є водопостачання. Сюди повертаються люди, навіть попри те, що безліч будинків стоять зруйновані!

Михайло Манилюк, журналіст:

Без вікон та даху! Такий вигляд має центральний будинок культури в Ірпені! Тут регулярно проводилися концерти і навіть кінозйомки. Але рашисти вирішили, що люди не мають права на культуру.. Будинок розбомбили і замість радощів, залишили по собі лише смуток!

Місце творчості бомбили із градів, розповідає мер Ірпеня Олександр Маркушин! Стіни будівлі не витримали ворожих обстрілів.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Вони обстрілювали з артилерії 152-го калібру і влучили в будинок культури. Я вважаю, вони навмисно руйнували нашу інфраструктуру, бо на футбольне поле, на спорт-комплекс, влучили більше 50 снарядів. Слава Богу, тут залишилися всі живі і жертв було тут мінімум взагалі, бо ми евакуювали 95 відсотків наших мешканців.

Евакуація врятувала життя мирних мешканців. А тим часом в Ірпені завершився перший етап слідства. Спеціальні групи правоохоронців оглянули понад дванадцять тисяч гектарів території. Загалом в місті зруйновано сімдесят відсотків критичної інфраструктури. Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедиктова, яка з робочим візитом приїхала в Ірпінь.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

17 тисяч об'єктів, встановлено: 885 - повністю зруйновано, 2738 - частково зруйнованих. 8651 - поверхнево пошкоджених об'єктів.

Рашисти мінували місто, залишили після себе десятки вибухонебезпечних предметів. Ось таким залізяччям обстрілювали житлові будинки. Причому, російські варвари використовували заборонені Женевською конвенцією боєприпаси!

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Оглянуто та вилучено 190 вибухонебезпечних предметів, елементів артилерійських снарядів, іншої зброї. Прокурори та слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82-го та 20-го калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів, що є порушеннями законів та звичаїв війни.

За словами прокурора, з Ірпеня на судово-медичну експертизу доставили 290 тіл закатованих рашистами цивільних, з них 105 залишаються неопізнаними. Причому варвари не щадили, ані жінок, ані дітей.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Причиною смерті 35 осіб є осколкові, а 40 - вогнепальні поранення. Стосовно 5 осіб підтверджено причиною смерті є закрита черепно-мозгова травма і навіть вплив голоду! Оглядом підтверджено розстріл з танку автомобіля, на якому жінка з 12-річним сином намагалися евакуюватись з міста. Їх і поховали в парку з назвою "Мами".

Багатостраждальний Ірпінь продовжує бути у центрі уваги міжнародних політиків. З візитом у місто прибув лідер опозиції, голова Християнсько-демократичного союзу федеративної республіки Німеччини - Фрідріх Мерц. Він пройшовся зруйнованим рашистами будинком культури.

Німецький політик активно демонструє підтримку України. Саме він неодноразово наголошував, щоб Німецька республіка не затягувала з постачанням нам зброї! Ще в березні його партія ухвалила спільну резолюцію про розширення допомоги нашій країні. Перебуваючи в Ірпені, Мерц пообіцяв зробити все, аби якнайшвидше відбудувати місто.

Фрідріх Мерц, голова Християнсько-демократичного союзу ФРН:

Мене переповнює смуток через велику кількість людей, які тут загинули. Але водночас я захоплююся тим, що зробила українська армія, українські солдати. Адже саме тут вони зупинили наступ російської армії на Київ. Мер Ірпеня розповів мені про все, що тут відбувалося. Про страшні жертви та про величезні досягнення.

Те, що зробили із Ірпенем російські загарбники, ні за що ніхто і ніколи не пробачить. Його обов'язково відбудують. Тим часом місто знову починає жити. Сюди вже повернулися понад п'ятнадцять тисяч людей, які вірять, що Україна, як і Ірпінь ВИСТОЇТЬ!