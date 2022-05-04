Дефлімпіадіа-2022: Україна продовжує успішний виступ [ Редагувати ]
Збірна України продовжує свою тріумфальну ходу на Дефлімпіаді-2021 у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.
У другий день змагань серед спортсменів з порушенням слуху наші спортсмени здобули відразу 16 нагород, з яких шість медалей були золотими.
Усі медалі України на другий день Дефлімпіади
Золото:
- Ганна Шостак (дзюдо);
- Марина Губанова (карате, до 50 кг);
- Катерина Олія (карате, до 55 кг);
- Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);
- Олексій Коломієць (плавання, 50 м, брас);
- Владислав Кремляков (плавання, 200 м, спина).
Срібло:
- В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг).
Бронза:
- Наталія Ненько (дзюдо);
- Катерина Авдєєва (дзюдо);
- Владислав Мозирєв (дзюдо);
- Дмитро Шеретов (дзюдо);
- Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);
- Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);
- Ірина Терещенко (плавання, 50 м, брас);
- Аніта Махнік (плавання, 100 м, батерфляй);
- Аніта Махнік, Ірина Терещенко, Марія Режило та Дар'я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, вільний стиль).
Таким чином, за підсумками двох днів змагання в активі України вже 24 медалі, і наша команда посідає перше місце в медальному заліку Дефлімпіади-2021.
Медальний залік Дефлімпіади-2021:
1. Україна – 24 медалі (12 золотих, 3 срібла, 9 бронз);
2. Японія – 9 медалей (4 золота, 2 срібла, 3 бронзи);
3. Іран – 9 медалей (2 золота, 3 срібла, 4 бронзи);
4. Венесуела – 10 медалей (2 золота, 1 срібло, 7 бронз);
5. США – 8 медалей (2 золота, 1 срібло, 5 бронз);
6. Туреччина – 9 медалей (1 золото, 3 срібла, 5 бронз);
7. Італія – 5 медалей (1 золото, 3 срібла, 1 бронза);
8. Алжир – 4 медалі (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи);
9. Франція – 2 медалі (1 золото, 1 бронза);
10. Нідерланди, Португалія, Мексика, Чилі – 1 медаль (1 золото).
по темі
У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українці продовжують перемагати на Invictus Games
Донецький "Шахтар" провів третій матч у рамках свого благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами
Загалом з початку війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств
У росії вкотре погрожують знищувати конвої зі зброєю, яку відправляють українським військовим з-за кордону
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна перебуває на новому етапі війни з росією