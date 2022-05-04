Збірна України продовжує свою тріумфальну ходу на Дефлімпіаді-2021 у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

У другий день змагань серед спортсменів з порушенням слуху наші спортсмени здобули відразу 16 нагород, з яких шість медалей були золотими.

Усі медалі України на другий день Дефлімпіади

Золото:

Ганна Шостак (дзюдо);

Марина Губанова (карате, до 50 кг);

Катерина Олія (карате, до 55 кг);

Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);

Олексій Коломієць (плавання, 50 м, брас);

Владислав Кремляков (плавання, 200 м, спина).

Срібло:

В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг).

Бронза:

Наталія Ненько (дзюдо);

Катерина Авдєєва (дзюдо);

Владислав Мозирєв (дзюдо);

Дмитро Шеретов (дзюдо);

Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);

Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);

Ірина Терещенко (плавання, 50 м, брас);

Аніта Махнік (плавання, 100 м, батерфляй);

Аніта Махнік, Ірина Терещенко, Марія Режило та Дар'я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, вільний стиль).

Таким чином, за підсумками двох днів змагання в активі України вже 24 медалі, і наша команда посідає перше місце в медальному заліку Дефлімпіади-2021.

Медальний залік Дефлімпіади-2021:

1. Україна – 24 медалі (12 золотих, 3 срібла, 9 бронз);

2. Японія – 9 медалей (4 золота, 2 срібла, 3 бронзи);

3. Іран – 9 медалей (2 золота, 3 срібла, 4 бронзи);

4. Венесуела – 10 медалей (2 золота, 1 срібло, 7 бронз);

5. США – 8 медалей (2 золота, 1 срібло, 5 бронз);

6. Туреччина – 9 медалей (1 золото, 3 срібла, 5 бронз);

7. Італія – 5 медалей (1 золото, 3 срібла, 1 бронза);

8. Алжир – 4 медалі (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи);

9. Франція – 2 медалі (1 золото, 1 бронза);

10. Нідерланди, Португалія, Мексика, Чилі – 1 медаль (1 золото).