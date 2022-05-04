Війна завдала українській інфраструктурі прямих збитків на $92 млрд. Такі підрахунки зробили в Київській школі економіки.

Загалом з початку війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств, 231 медустанову, 543 дитсадки, 295 мостів та мостових переходів, 151 об'єкт складської інфраструктури, 97 релігійних та 144 культурних обʼєктів, щонайменше 23,8 тис км доріг.

Школа економіки збирає інформацію в межах проєкту "росія заплатить" та за підтримки цілої низки профільних міністерств та організацій.