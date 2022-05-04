Рубіжне та Попасна на Луганщині - мов кістка в горлі у рашистів.

Рубіжне та Попасна вже майже 2 місяці залишаються найважливішими цілями для російської армії на Луганщині. Ворог руйнує міста, обстрілюючи з усієї можливої зброї, але захопити їх усе одно не може. Адже наші захисники день-у-день відкидають загарбників на попередні позиції. Втім сьогодні під обстрілами опинилися й інші населені пункти Луганщини та Донеччини. Є загиблі серед мирних жителів. Більше подробиць про війну на сході України - у матеріалі Євгена Соломіна.

Рубіжне та Попасна на Луганщині - мов кістка в горлі у рашистів. Вони хочуть окупувати ці міста будь-якою ціною, аби потім оточити Сєвєродонецьк із Лисичанськом і вийти на адмінмежу області. А далі - відкриється шлях на Лиман і Слов'янськ. Тому міста Луганщини важка ворожа зброя просто рівняє з землею.

"Русский мір" цю вулицю у приватному секторі Рубіжного "асвабаділ" від будинків. Така картина - чи не в усьому місті. Ворог за минулий місяць уже тричі звітував про захоплення Рубіжного. Проте наші захисники тримають оборону.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Орки зараз з Маріуполя перекидають батальйонно-тактичні групи, авіація там, гелікоптери, не можу навіть згадати чим їх там навіть не обстрілюють. Тримають там оборону наші хлопці.

Звільнення регіону від минулорічного зерна та насіння соняшника - ще одна мета "асвабадітєлєй". На елеватор, де зберігалося 17 тисяч тонн пшениці та 8,5 тисяч тонн соняшника, рашисти скинули кілька надпотужних авіабомб, знищивши комплекс і всю сільгосппродукцію. Такий вигляд елеватор мав до окупації.

Тим часом на нещодавно окупованій території Луганщини, орки оголосили про націоналізацію фермерських господарств і повернення до колгоспів та радгоспів. Як наслідок - пайовики втратили свої землі, а фермери - свій бізнес.

Найбільші руйнування за добу - у Гірський громаді. Пошкоджено щонайменше 12 будинків: 10 згоріло в Оріховому та два - в Золотому. У Лисичанську орки демілітаризували гімназію. У закладі, що розташований в історичній частині міста, після прямого влучення снаряду виникла пожежа. Вогонь швидко охопив усі приміщення.

Знищення критичної інфраструктури - ще одна мета орків. У населених пунктах Луганщини відсутнє централізоване водопостачання, без електроенергії - майже 100 тисяч абонентів, газ частково є лише в 6-тьох населених пунктах. При цьому на території області, що підконтрольна Україні, - за приблизними підрахунками посадовців - залишається близько 60-ти тисяч людей.

Щонайменше 9-тьох людей вбили російські загарбники сьогодні на Донеччині. Зночі – "Гради", а зранку - авіація бомбила Авдіївку. Під ударом опинилися житлові квартали у центральній частині міста.

У Вугледарі загинуло троє людей, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних - загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Лиман окупанти поливають свинцем уже не перший день. Під обстрілами тут залізниця та житлові масиви. Системи оповіщення тут не працюють, тому люди орієнтуються не на сигнали повітряної тривоги, а виключно на свист снарядів і ракет. Тобто на те, щоб сховатися в укритті, в місцевих є лічені секунди.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада, Покровськ, Новомиколаївка, Святогірськ, Шевченкове.

А це відео - від штурмовиків "Закарпатського легіону", що знято у степах Донбасу. На ньому - ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Повітряну ціль наші бійці знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Камера зафіксувала, як "Орлан", усупереч своїй гордій назві, безпорадно падає з висоти й гучно б'ється об землю, а його уламки - символічно догорають у засіяному українському полі.

А отже плани окупантів щодо виходу на адмінкордони Луганської та Донецької областей укотре руйнує потужний спротив захисників Україні. Наші герої наголошують - так буде й надалі!