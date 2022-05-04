Станом на середу, 4 травня, українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", не вийшли на зв'язок з мером міста. Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вчора вони ще спілкувалися.

Відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі" Бойченко сказав: