"З українськими військовими на "Азовсталі" зник зв'язок" - мер Маріуполя [ Редагувати ]
Станом на середу, 4 травня, українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", не вийшли на зв'язок з мером міста. Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Вчора вони ще спілкувалися.
Відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі" Бойченко сказав:
На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає.
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