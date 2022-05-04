Окупанти прорвалися на "Азовсталь": почались важкі бої всередині заводу [ Редагувати ]
У середу, 4 травня, окупанти прорвалися на "Азовсталь". Про це повідомляє український тележурналіст Андрій Цаплієнко.
Мер Маріуполя повідомив про важкі бої всередині заводу "Азовсталь". Окупанти намагаються придушити запеклий опір захисників Маріуполя. У бомбосховищах під заводом залишаються мирні жителі.
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