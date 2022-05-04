У Миколаєві пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
Фото: Миколаїв / ava.md
У середу, 4 травня, в Миколаєві пролунав потужний вибух. Цілком ймовірно, в Миколаєві був приліт ракети.
Про це повідомляє "Миколаїв. Сьогодні".
"Було чути сильний вибух! Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
При цьому ряд місцевих ЗМІ повідомляє, що в місті був приліт ракети.
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