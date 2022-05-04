Війська рф безуспішно наступають в окремих районах "Азовсталі" - Генштаб [ Редагувати ]
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Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про становище українських захисників Маріуполя на заводі "Азовсталь".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Російські війська перебувають на території заводу. Однак, їхній наступ не призвів до здобутків.
"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", – йдеться в повідомленні.
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