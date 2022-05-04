Ракетний удар по Дніпру: влучили в залізничну інфраструктуру [ Редагувати ]
Сьогодні ввечері Дніпро піддалося ракетному удару з боку російських окупантів. Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє главу "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - повідомив глава УЗ.
За словами Камишина, залізничники в результаті ракетного удару не постраждали.
Який саме об'єкт залізничної інфраструктури уразили окупанти, наразі не відомо. Ступінь пошкоджень, як зазначив глава УЗ, будуть оцінювати після того, як у місті завершиться повітряна тривога.
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