Ворог завдав підлого ракетного удару по багатьох областях України [ Редагувати ]
Пізно ввечері 4 травня ворог завдав ракетного удару по багатьох областях нашої країни - переважно "прилітало" по інфраструктурних об'єктах.
У Дніпрі було обстріляно об'єкт залізничної інфраструктури – повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
З його слів, серед залізничників постраждалих немає.
Повідомляють про вибухи у Миколаєві та Броварах під Києвом. Міський голова Броварів повідомляє про вибух у селі Требухів.
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