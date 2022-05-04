Українське антипутінське пиво готується завоювати Сполучені Штати. І заробляти гроші на допомогу українцям. Броварні штату Вірджинія запускають виробництво хмільного напою за львівським рецептом.

Їхні власники впевнені: пиво із назвою з відомої і в Україні, і за її межами, кричалки - приречене на популярність. Тож і внески на доброчинність будуть чималі. Докладніше розповість Ольга Жидецька.

Представники кількох броварень штату Вірджинія зібралися на дегустацію. Куштують пиво за львівським рецептом з промовистою назвою, яка неславить російського президента. Дизайн етикетки - теж відповідний. На ній серед рік крові Путін на троні з бомбою замість скіпетру у руці.

Ренді Барнет, власник Ornery Beer Company:

Це оригінальна етикетка української броварні, і це, вочевидь, не дуже улеслива карикатура на путіна, на ній також деякі деталі його злочинів та жахливих речей, які він вчинив за ці роки.

Поширити українське антипутінське пиво на весь світ запропонував один з власників львівської броварні - громадянин США. Ідею підхопили його друзі та колеги по бізнесу. І ось уже 8 підприємств зі штату Вірджинія розпочинають варити хмільний напій, що нагадуватиме американцям про війну, яку Кремль розв'язав в Україні.

Ерик Кемпбел, працівник броварні Loudoun Brewery:

Це лише один простий спосіб, за допомогою якого ми можемо домогтися хоча б невеликих змін. Принаймні дати людям знати про те, що відбувається.

Значну частину прибутку від антипутінського пива передаватимуть на доброчинність. За підрахунками броварів, продаж 300 ящиків з пінним напоєм дасть змогу отримати 20 тисяч доларів, які спрямують на допомогу українцям.

Ренді Барнет, власник броварні Ornery Beer Company:

Це подобається усім! Схоже, увесь світ об'єднується довкола України. І спільнота броварів - велика, вона завжди готова допомогти. Ми дуже щедрі на доброчинність!

При цьому виробники пива впевнені: з новим товаром у збитках не залишаться. Адже антипутінське пиво в США точно буде популярним.