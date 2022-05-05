Країна окупанта провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою. Російська армія відрепетирувала використання тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє прес-служба Західного військового округу рф.

росія випробувала комплекси "Іскандер", які використовують для запуску крилатих і балістичних ракет, в тому числі і з ядерною боєголовкою.

Ракетники рф потренувалися вражати цілі умовного противника, зокрема аеродроми, скупчення техніки і командні пункти, а також виводити комплекси з-під удару у відповідь.

Крім того, російські моряки в Балтійському морі відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості.