Поблизу країн ЄС росія провела військові навчання [ Редагувати ]
Країна окупанта провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою. Російська армія відрепетирувала використання тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє прес-служба Західного військового округу рф.
росія випробувала комплекси "Іскандер", які використовують для запуску крилатих і балістичних ракет, в тому числі і з ядерною боєголовкою.
Ракетники рф потренувалися вражати цілі умовного противника, зокрема аеродроми, скупчення техніки і командні пункти, а також виводити комплекси з-під удару у відповідь.
Крім того, російські моряки в Балтійському морі відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості.
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Минуле, яке нищить. Радянський спадок, він не лише щомиті нагадує про ті часи, але й виконує певну пропагандистську функцію. Тож аби про "совєти" та російський спадок - нічого не нагадувало, у Дніпрі взялися за велику чистку.