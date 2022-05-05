Мосбіржу перестали визнавати міжнародною біржею [ Редагувати ]
Податкова служба Великобританії відкликала у Мосбіржі статус міжнародної біржі. Рішення набуло чинності з 5 травня, повідомили в уряді Сполученого Королівства.
Статус визнаної фондової біржі надається для податкових пільг. Акції, що торгуються на визнаних фондових біржах, можуть використати певні податкові пільги.
Після відкликання статусу інвестори не зможуть користуватися податковими вигодами у майбутньому, якщо вони торгуватимуть на біржі. При цьому, чинні інвестиції будуть захищені. Для них збережуть і доступ до пільг.
19 квітня Податкова служба Великобританії повідомляла, що має намір відкликати у Мосбіржі статус міжнародної визнаної біржі у відповідь на заборону продавати активи нерезидентам на Мосбіржі.
У відомстві пояснили, що заборона порушує комерційні стандарти, на дотримання яких очікують від визнаної біржі. Такий крок продемонструє, що "немає жодних підстав для нових інвестицій у Росію".
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Податкове управління Великої Британії вважає, що заборона Мосбіржі продавати активи нерезидентам порушує комерційні стандарти, на які очікують від міжнародно визнаної біржі. Впродож наступних двох тижнів відомство проводитиме консультації, за підсумками яких планує відкликати статус у Мосбіржі
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