Найбільша криптобіржа Binance обмежить доступ для росіян [ Редагувати ]
Одна з найбільших світових криптобірж Binance обмежить доступ до своїх послуг для фізичних і юридичних осіб з росії, які мають криптоактиви загальною вартістю понад 10 тисяч євро. Повідомлення про це з'явилося на сайті Binance.
Рахунки, які підпадають під обмеження, будуть переведені в режим, що дозволяє лише виведення коштів. Торгувати на біржі або вносити додаткові кошти росіяни не зможуть.
Користувачів з росії, рахунки активів яких не перевищують 10 тисяч євро, а також рахунки росіян, які мешкають за кордоном, нові правила не стосуватимуться. Реєстрація користувачів з росії, як і раніше, доступна.
Обмеження Binance пов'язані з п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу, який набув чинності 8 квітня. Він передбачає, зокрема, обмеження на послуги з управління криптоактивами осіб, пов'язаних з росією.
7 квітня американська криптобіржа Coinbase повідомила про початок блокувань близько 25 тис. російських адрес, які причетні до незаконної діяльності через санкції, запроваджені різними країнами проти Росії.
Нагадаємо, що в середині березня Україна легалізувала криптовалюти.
по темі
Міністерство фінансів США не дозволятиме росії проведення доларових платежів за державним боргом з рахунків російських держустанов в американських банках. Заборона почала діяти з 4 квітня, повідомив представник відомства Reuters
Корпорацsя Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі
Американська компанія Monotype, яка володіє правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті
Індія відмовилася від закупівлі російської нафти навіть після запропонованої знижки. Щоправда, йдеться лише про останню закупівлю. Найбільший нафтопереробник країни виключив з угоди російську нафту марки Urals та кілька інших високосірчистих сортів
Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про припинення роботи на російському ринку. Через останній п'ятий пакет санкцій російські державні оператори тепер не зможуть використовувати обладнання Ericsson і Nokia. Ці компанії були найбільшими постачальниками обладнання для мереж мобільного зв'язку у росії