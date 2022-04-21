Одна з найбільших світових криптобірж Binance обмежить доступ до своїх послуг для фізичних і юридичних осіб з росії, які мають криптоактиви загальною вартістю понад 10 тисяч євро. Повідомлення про це з'явилося на сайті Binance.

Рахунки, які підпадають під обмеження, будуть переведені в режим, що дозволяє лише виведення коштів. Торгувати на біржі або вносити додаткові кошти росіяни не зможуть.

Користувачів з росії, рахунки активів яких не перевищують 10 тисяч євро, а також рахунки росіян, які мешкають за кордоном, нові правила не стосуватимуться. Реєстрація користувачів з росії, як і раніше, доступна.

Обмеження Binance пов'язані з п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу, який набув чинності 8 квітня. Він передбачає, зокрема, обмеження на послуги з управління криптоактивами осіб, пов'язаних з росією.

7 квітня американська криптобіржа Coinbase повідомила про початок блокувань близько 25 тис. російських адрес, які причетні до незаконної діяльності через санкції, запроваджені різними країнами проти Росії.

Нагадаємо, що в середині березня Україна легалізувала криптовалюти.