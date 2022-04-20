Податкове управління Великої Британії вважає, що заборона Мосбіржі продавати активи нерезидентам порушує комерційні стандарти, на які очікують від міжнародно визнаної біржі. Впродовж наступних двох тижнів відомство проводитиме консультації, за підсумками яких планує відкликати статус у Мосбіржі. Про це повідомляєтьс на сайті податкової.

Коли рішення буде ухвалено остаточно, наразі невідомо.

Ми продовжуємо ізолювати Росію у відповідь на її незаконну війну в Україні. Відкликання статусу міжнародної визнаної біржі є зрозумілим сигналом про те, що нові інвестиції в Росію неможливі.

Після відкликання статусу інвестори не зможуть користуватися податковими вигодами у майбутньому, якщо вони торгуватимуть на біржі. При цьому в управлінні наголосили, що чинні інвестиції будуть захищені. Для них збережуть і доступ до пільг.

Статус визнаної фондової біржі надається для податкових пільг. Акції, що торгуються на визнаних фондових біржах, можуть використати певні податкові пільги.