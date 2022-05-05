26 загиблих, дванадцятеро травмованих. Такі наслідки потрійної аварії, яка сталася напередодні на Рівненщині. Нагадаю, там зіткнулися мікроавтобус, рейсовий автобус та бензовоз. Останній - загорівся та вибухнув. Рятувальники, правоохоронці та медики працювали усю ніч, аби ідентифікувати усіх загиблих. Жертвами аварії стали жителі із дев'яти областей та Криму. Цю ДТП назвали наймасштабнішою в Україні за останні десять років. Уся хронологія смертельної автотрощі - в матеріалі Сніжани Сидорук.

На цих кадрах - перші хвилини після зіткнення. Рівненська область, траса Київ-Чоп неподалік села Ситне - горять та вибухають транспортні засоби. У потрійну ДТП потрапили мікроавтобус, рейсовий автобус та бензовоз. Останній з'їхав у кювет та вибухнув.

Олексій Камишанський, начальник Головного управління Нацполіції у Рівненській області:

Водій, керуючи "Мерседес-Бенц Віто", виконуючи маневр обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем. Після зіткнення вантажівка перевернулась та інерційно виїхала на зустрічку, де зіштовхнувся з рейсовим автобусом.

Наслідки цієї масштабної автотрощі ліквідовували усю ніч. На ранок стало відомо, що тут загинули десятки людей, а ще дванадцятеро травмувалися.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось цей обгорілий каркас - це все, що залишилося від рейсового автобуса після зіткнення з бензовозом. На момент аварії у ньому перебували водій та 35 пасажирів. Вижити вдалося лише одинадцятьом.

Андрій Рудницький, керівник Рівненської обласної прокуратури:

Вже встановлено що постраждало 38 осіб, загинуло 26. Із числа загинувших водій "Мерседесу Віто" і водій рейсового автобуса, і 24 пасажири автобуса.

Постраждалих розвезли у три медзаклади області. У Радивилівській лікарні - семеро. З них - двоє жінок - в реанімації.

Ольга Грицишина, лікарка-анестезиологиня Радивилівської центральної міської лікарні:

Стан їх середньої важкості. Вони у свідомості. Одній пацієнтці надавалася хірургічна допомога, бо там перелом двох кісток гомілки, а молодша дівчина 23 роки їй. Вона має просто множинні такі рвані рани обличчя рук.

Серед тих, хто вижив 15-річний Іван із Ніжина. Він наймолодший пасажир цього смертельного рейсу. У хлопця травмована голова. Їхав з товаришем та його мамою, бо хотіли втекти подалі від війни. За кордон.

Іван Телицький, житель Ніжина:

Там вирвало пол стіни автобуса, люди всі повипадали, все, там полне місиво було. Дуже багато крові, лився бензин, через врем'я просто все спалахнуло. Которие люді поспасались, которие нет.

На сусідньому ліжку до тями приходить 46-річний Ніколас. Він - громадянин Грузії. Каже, їхав з дружиною з Житомира за кордон провідати родичів. Від удару вони вилетіли з автобуса.

Ніколас Зарідзе, громадянин Грузії:

Ноги посекло. У нее голова, у меня кажется трещина в позвоночнике, я пока не знаю. От. И мы как могли отползали, потому что бензин был, именно очень большой струёй и нам всем повезло то, что бензин не сразу взорвался, ну спалахнув. Пройшло может быть минуты две.

Ніколаса, як і Тетяну з Чугуєва, врятували випадкові свідки аварії. Вони відтягнули поранених подалі. А ті, хто лишився в автобусі, каже жінка, опинилися у вогневій пастці.

Тетяна Вискребенцева, жителька Чугуєва:

Загорелся этот бак, потом еще больше, больше пламя, потом начали взрывы. Начала кричать: "там люди горят!". Потом я увидела, как мужчина побежал женщину вытягивать из под огня, он загорелся вместе с ней.

Тетяна та ще двоє постраждалих - в лікарні міста Дубно. Сюди загалом доправили сімох людей. Серед них і водій бензовоза. Він єдиний з шоферів вижив.

Юрій Клименко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні:

У свідомості він був. Тільки важкі опіки. Два хворих, хлопчик 17 років і шофер бензовоза - це опіки різного ступеню важкості від 20 до 50 процентів.

У свій останній рейс автобус вирушив із міста Харків. Люди їхали до Польщі. Уже ідентифікували майже всіх загиблих, шукають родичів лише чотирьох. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Та от відповідати за цю трагедію на дорозі - вже нікому. Водій мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху - загинув. За кількістю жертв ця автокатастрофа стала наймасштабнішою за останні десять років.