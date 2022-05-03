У Запорізькій області внаслідок обстрілу загинули двоє людей (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти 3 травня обстріляли село Залізничне Гуляйпільського району Запорізької области, в наслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна.
Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків.
Нагадаємо, що жителі прифронтових районів Запорізької області можуть евакуюватись до обласного центру.
по темі
На Донеччині російські окупанти 3 травня вбили щонайменше 9 мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
У результаті обстрілів Луганської області за минулу добу троє людей загинули і троє отримали поранення. Серед постраждалих - дитина. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У понеділок, 2 травня, мешканці Запорізької області можуть евакуюватись приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя
У неділю, 1 травня, окупанти обстріляли Чернігівську область
У неділю, 1 травня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про новий обстріл