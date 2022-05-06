В селищі поблизу Ірпеня відновило роботу відділення "Укрпошти" [ Редагувати ]
"Слідом за військовими - йдуть поштарі!" Фраза, яку люблять повторювати в "Укрпошті", маючи на увазі, що саме вони відновлюють роботу першими в містах і селах, звільнених від ворожої окупації. Аби люди могли отримувати пенсії, сплачувати за комунальні послуги, обмінюватися посилками й грошовими переказами. У відділенні, яке відновило роботу сьогодні, побувала Ніна Коломієць.
Від селища Коцюбинське до Ірпеня, де точилися чи не найжорсткіші бої на Київщині, - лічені кілометри. Вже чимало місцевих, які виїхали звідси за найгострішої фази протистояння, повертаються додому. Тут відновлюють роботу магазинчики й кав'ярні. Відкрилося й відділення "Укрпошти".
Ірина Мартинюк, заступник начальника відділення АТ "Укрпошта" в смт Коцюбинське:
Воно одне на весь населений пункт - і було дуже важко людям без нас, всі телефонували, запитували про комунальні платежі, посилочки, як отримувати.
З першого ж дня роботи у відділенні - безперервний потік відвідувачів. Хтось поспішає погасити борги за комуналку...
Надія Ліщук, жителька смт Коцюбинське:
Перед війною не заплатила за квартиру, не встигла.
Хтось - передати найважливіші речі близьким.
Наталія Колодуб, жителька смт Коцюбинське:
Багато ще є сіл, де немає Нової почти, тільки Укрпочта - людям потрібні речі, їжа, я от відправляю подрузі, знайомій іграшки дитячі.
Анатолій прийшов отримати пенсію. Каже, поки не працювало відділення пошти, був наче відрізаний від світу, бо газету купити - ніде, а пенсії - виплачували з пересувного відділення. Нерідко - під звуки обстрілів російських окупантів.
Анатолій Мазурок, житель смт Коцюбинське:
Це було таке неприємне відчуття - ждати, як говориться, якогось удару в спину, знаючи їхнє поводження нелюдське, звірське. Я прожив при радянській владі основне життя - я ніколи не думав, що дружба ця народів так бистро трісне.
У сусідньому Ірпіні - кілька відділень перетворилися на згарище! Десь - погосподарювали російські загарбники, десь - місцеві мародери: розікрали посилки й техніку, влаштували погроми, потрощили вікна й меблі. І така ситуація - у близько півтисячі відділень по всій країні, повідомляють в "Укрпошті". У Коцюбинському розповідають: до їхнього відділення теж хтось намагався пробратися.
Марія Гончар, в.о. начальника відділення АТ "Укрпошта" в смт Коцюбинське:
Приїхали ми у відділення - були сліди взлому, питалися наше відділення відкрити, що вони там хотіли - не знаю, може поїсти, попити. Але не получилося в них зламати наше відділення, на щастя.
Зараз двоє співробітниць працюють і за тих колег, яким поки що не вдалося повернутися додому. Аби якнайшвидше відновився зв'язок між містами й селами, а головне - між людьми, яких розділила війна.
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