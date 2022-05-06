Ворог обстріляв Дніпро: репортаж з місця влучання ракети [ Редагувати ]
Транспортна інфраструктура зруйнована, а довкола осередку вибуху - сотні вибитих вікон. Такі результати вчорашнього ворожого обстрілу по Дніпру. Наша знімальна група повернулася з місця влучання ракети. Репортаж Олени Мендалюк.
Потужний вибух пролунав у центрі Дніпра. Російська ракета поцілила у залізничну інфраструктуру.
Дарина Цуркань - головний фахівець ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
В результаті ракетного удару зруйнований об'єкт залізничної інфраструктури. Пошкоджена тягова лінія та електромережа.
Марина - жителька Дніпра:
Слышим очень сильный взрыв и аж дом задрожал. Мы с мужем чуть не попадали с диванов. Выскочили, а у нас тут все сыпится, стекла кругом. И мы поняли, что нас уже бомбят.
Пані Марина - на заспокійливих. Жінка й досі не може оговтатися від того, що пережила вчора. Вибуховою хвилею у триповерховому гуртожитку повибивало скло у всіх вікнах, погнуло навіть нові металопластикові рами. Не вціліло жодного вікна і у квартирі Зінаїди Яковлівни.
Зінаїда, жителька Дніпра:
Оно как грохнуло, дочка схватилась, начали орать как сумасшедшие. Это такой шок, это такой взрыв был. И окна побитые и все побитое и все, и можно сказать? Неужели нельзя этого Путина расстрелять надо.
У гуртожитку живе 5 родин. В момент ракетного удару всі були вдома. Люди кажуть: дивом від осколків скла ніхто із мешканців будинку не постраждав.
Від самого ранку скло прибирають і на СТО, вибухова хвиля дісталася і їхніх вікон.
Максим, співробітник СТО:
Все остекление, все остекление… его нету. Все что осколками подробило, то и подробило.
У майже всіх будинках, які розташовані в радіусі ста метрів від вибуху, пошкоджені вікна. Дивом обійшлося без жертв, адже на цій місцевості досить жвавий транспортний рух. Рятувальники ще раз нагадують, в момент ракетного обстрілу заборонено публікувати відео чи фото. Аби не стати корегувальником ворожого вогню - цей злочин прирівнюється до державної зради.
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