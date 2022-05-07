Над Одесою збили російський безпілотник "Форпост" [ Редагувати ]
В суботу, 7 травня, сили протиповітряної оборони збили над Одесою російський безпілотник "Форпост". Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
Його вартість оцінюється в сім мільйонів доларів.
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Варто зазначити, що за даними ОК "Південь", ворожий БПЛА ліквідували при спробі розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.
Безпілотник такого типу є дорогим апаратом, який оцінюється у понад 7 млн доларів. Він може нести озброєння - контейнер із ракетою ПТРК.
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