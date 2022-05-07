У суботу, 7 травня, російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області. Про це повідомляється в Telegram-каналі Одеської міської ради.

Зруйнована інфраструктура, постраждалих немає.

По Одещині нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації..постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо.

Місцевих жителів вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не панікувати.