Окупанти випустили чотири крилаті ракети по Одеській області [ Редагувати ]
У суботу, 7 травня, російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області. Про це повідомляється в Telegram-каналі Одеської міської ради.
Зруйнована інфраструктура, постраждалих немає.
По Одещині нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації..постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо.
Місцевих жителів вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не панікувати.
Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі.
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