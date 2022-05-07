Понад два десятки підприємств із постраждалих областей вже перевезли свій бізнес на Рівненщину. Таку можливість розглядають ще близько двох сотень. Місцева влада допомагає знайти необхідні приміщення, обладнання, якщо воно знищене і запустити виробництво. Бо це - надходження до місцевих бюджетів, робочі місця, а також підтримка української економіки.

А віднедавна підприємства, які вимушено переїхали в інші області, мають змогу отримати ще й «нульовий» кредит на розвиток бізнесу. Більше про це - у нашому сюжеті.

У цьому цеху кава проходить усі необхідні етапи обробки. Виробничі потужності дозволять щомісяця обсмажувати до ста тонн кави. Ця кавова компанія через війну переїхала з Київщини до Рівного. Вести бізнес призвичаюються на новому місці.

Андрій Ягущин, керівник кавової компанії:

Після початку захвату Гостомеля сталося так, що частина обладнання попала в зону окупації. Нам вдалося евакуювати решту, яка знаходилася в Києві, з Оболонського району, тому що там так само були атаки з повітря, перемістили ми ось це обладнання, що ви бачите зараз, перевезли людей.

Імпортують кавові зерна від фермерів Південної Америки та Африки, а продаж здійснюють через магазини-кав'ярні. У Рівному уже запрацювало чотири таких заклади. Наразі столична компанія у Рівному дає роботу людям.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Після переїзду уже створено 11 робочих місць для переселенців і в перспективі ще 25. Це типовий і нетиповий представник малого, середнього бізнесу, коли по підходу прямих контактів фермерів інших країн з підприємствами переробними в Україні створюється продукт.

А у цьому цеху виготовляють паркет. Тут розмістилося ще одне столичне підприємство. Тепер пробують запустити виробництво на Рівненщині.

Андрій Кущенко, керівник підприємства:

З 24 лютого ми зупинилися у Києві й два місяці нічого не робилося. Спустя місяць я почав шукати інформацію і знайшов програму ревокації. Шукав деревообробне чинне підприємство, на базі якого я релокуюся і буду бистро запускатися.

На новому місці планують виготовляти приблизно десять тисяч квадратних метрів паркету. Та для цього треба робочі руки - із сімдесяти працівників компанії - сюди переїхало лише троє. Нині потребують зо два десятки людей.

Це та ж сама кредитна угода підписання.

А це власник компанії з Києва, яка спеціалізується на виготовленні м'ясних тушкованок, отримує в банку безвідсоткову позику на ведення бізнесу. Його підприємство одне з перших переїхало до Рівного. Тут працюють вже понад місяць.

Тарас Парандій, власник компанії:

Ми брали кошти обігові для того, щоб забезпечити закупівлю сировини, виготовити з неї продукт і відвантажити в мережі. В тому числі й на державні потреби по держзамовленню. Навіть в довоєнний час такого не було, а на сьогодні - ми за тиждень отримали вже кошти на рахунок.

Таку програму створив один з державних банків. Участь у ній, пояснюють у фінустанові, можуть взяти бізнесмени, які переїхали, але хочуть й далі розвивати свою справу. Щоб отримати "нульовий кредит", підприємство має продовжувати ту ж саму діяльність, що і за місцем основної реєстрації, не менше двох років, а також надати фінансовий звіт.

Руслан Прокопчук, керівник Рівненської обласної філії банку:

На разі є нам стратегічно важливо підтримати підприємства, які попри воєнні дії продовжують працювати й мають плани розвиватися. Чим більше підприємств буде працювати попри воєнні дії, тим швидше та ефективніше буде розвиватися економіка України. Дана державна програма передбачає кредитування в сумі не більше 60 мільйонів гривень.

З початку вторгнення - на Рівненщину переїхали вже понад два десятки підприємств. Таку можливість нині розглядають ще майже дві сотні підприємств зі сходу та центру України.