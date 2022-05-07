Одеська опера готує прем'єру за мотивами творів Тараса Шевченка [ Редагувати ]
Заспівають після перемоги. Одеська опера живе новим - воєнним - життям. Солісти волонтерять і куховарять для біженців. Але водночас - готують нову оперу за мотивами творів Тараса Шевченка. Музику для неї написав сучасний український композитор. Чому її вважають приреченою на успіх - дізналися мої колеги.
Ой, люлі-люлі. Прилетіли гулі.
Солістка Одеської опери Юлія Терещук втілюватиме на сцені головну героїню поеми Тараса Шевченка, Катерину.
Юлія Терещук, солістка Одеського Національного театру опери та балету:
Катерина, це, мабуть, збірний образ долі жінок України. Це молода дівчина, яка закохалася, хотіла жити для свого кохання. Але... москаль зрадив.
Коли прийшла ідея створити оперу за мотивами творів Шевченка, почали шукати й сучасного українського композитора. Ним став киянин Олександр Родін.
Надія Бабіч, директорка Одеського Національного театру опери та балету:
Він влюбився в цю тему. Ми всі поринули у неї. Він написав сам і музику, і лібрето.
Прем'єра "Катерини" мала відбутися 27 березня. Але почалася війна, театр скасував вистави. Частина акторів записалася у тероборону, інші почали виступати з виїзними концертами.
В'ячеслав Чернухо-Воліч, головний диригент Одеського Національного театру опери та балету:
Мы стараемся сделать максимально так, чтобы музыка и в этих условиях помогала всем нам пережить это очень тяжелое, таргичееское время.
Артисти беруться за будь-яку роботу.
Юлія Терещук, солістка Одеського Національного театру опери та балету:
Не нехтують роботою: "а, я - соліст, то я не буду допомагати на вокзалі людям, переселенцям. Чи не буду готувати їсти". Такого немає. Всі як один стали і працюємо на благо країни.
Але попри все, війна не зупинила підготовку прем'єри.
Ігор Анісенко, головний художник Одеського Національного театру опери та балету:
Культурная среда - мягкая сила. Но это - тоже фронт. И я чувствую здесь, что вношу какой-то небольшой вклад в Победу.
Звісно, тепер, опера зміниться. Команда працює над тим, аби передати той страшний біль, який зараз переживає країна. Прем'єру планують - одразу після Перемоги!
Надія Бабіч, директорка Одеського Національного театру опери та балету:
Я впевнена. Що це буде світова прем'єра. Не проста. Це крик української душі. І ми намагатимемося вкласти в неї всі наші думки й бажання, як відродити Україну.
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