Команда працює над тим, аби передати страшний біль, який переживає країна

Заспівають після перемоги. Одеська опера живе новим - воєнним - життям. Солісти волонтерять і куховарять для біженців. Але водночас - готують нову оперу за мотивами творів Тараса Шевченка. Музику для неї написав сучасний український композитор. Чому її вважають приреченою на успіх - дізналися мої колеги.

Ой, люлі-люлі. Прилетіли гулі.

Солістка Одеської опери Юлія Терещук втілюватиме на сцені головну героїню поеми Тараса Шевченка, Катерину.

Юлія Терещук, солістка Одеського Національного театру опери та балету:

Катерина, це, мабуть, збірний образ долі жінок України. Це молода дівчина, яка закохалася, хотіла жити для свого кохання. Але... москаль зрадив.

Коли прийшла ідея створити оперу за мотивами творів Шевченка, почали шукати й сучасного українського композитора. Ним став киянин Олександр Родін.

Надія Бабіч, директорка Одеського Національного театру опери та балету:

Він влюбився в цю тему. Ми всі поринули у неї. Він написав сам і музику, і лібрето.

Прем'єра "Катерини" мала відбутися 27 березня. Але почалася війна, театр скасував вистави. Частина акторів записалася у тероборону, інші почали виступати з виїзними концертами.

В'ячеслав Чернухо-Воліч, головний диригент Одеського Національного театру опери та балету:

Мы стараемся сделать максимально так, чтобы музыка и в этих условиях помогала всем нам пережить это очень тяжелое, таргичееское время.

Артисти беруться за будь-яку роботу.

Юлія Терещук, солістка Одеського Національного театру опери та балету:

Не нехтують роботою: "а, я - соліст, то я не буду допомагати на вокзалі людям, переселенцям. Чи не буду готувати їсти". Такого немає. Всі як один стали і працюємо на благо країни.

Але попри все, війна не зупинила підготовку прем'єри.

Ігор Анісенко, головний художник Одеського Національного театру опери та балету:

Культурная среда - мягкая сила. Но это - тоже фронт. И я чувствую здесь, что вношу какой-то небольшой вклад в Победу.

Звісно, тепер, опера зміниться. Команда працює над тим, аби передати той страшний біль, який зараз переживає країна. Прем'єру планують - одразу після Перемоги!

Надія Бабіч, директорка Одеського Національного театру опери та балету: