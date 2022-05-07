Україна планує цього тижня повністю заповнити другу частину опитувальника щодо заявки на членство у ЄС. Тоді, Єврокомісія проаналізує відповіді та вирішить чи надавати нашій державі статус кандидата.

Водночас більшість європейців уже готові прийняти Україну в союз. А понад 70 відсотків вважають нас частиною "європейської родини". Більше про настрої жителів Європи щодо України - дивіться далі.

"Підтримати Україну" - ці два слова постійно лунають із вуст лідерів демократичного світу. Канцлери, президенти, прем'єр-міністри - усіх об'єднує одна мета - українська перемога. І аби її якнайшвидше наблизити, міжнародні партнери виділяють нам гуманітарну, фінансову та військову допомогу.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Франція збільшить загальну допомогу до двох млрд доларів, як відповідь на потреби, висловлені Президентом України.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:

Фінляндія готова зробити свій внесок, ми готові надати Україні більше фінансової допомоги. Наразі ми надсилаємо приблизно 70 мільйонів євро і готуємо нову партію зброї для України.

Ще один метод тиску на Москву - санкції. ЄС уже представив новий пакет обмежень. Серед яких - і поступова відмова від російської нафти. Саме щодо цього пункту тривають запеклі дискусії між членами союзу. Самі ж європейці готові до наслідків економічних санкцій проти рф. Про це свідчать дані опитування проєкту "Євробарометр" - 80 відсотків жителів ЄС підтримують нові обмеження.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Експорт нафти та продуктів на її основі, таких, як дизельне паливо та мазут, є одним з основних джерел доходу Кремля. І саме це джерело доходу ми хочемо вичерпати в найближчі місяці, щоб путін не міг продовжувати фінансувати свою війну. І щоб завдати максимальної шкоди Кремлю.

Найменше санкції щодо рф і європейську перспективу України підтримують в Угорщині, Болгарії, Греції, Словаччині та на Кіпрі. Саме ці країни найбільше залежні від російських енергоресурсів.

Нещодавно Кремль зупинив постачання газу в Болгарію через відмову країни сплачувати за нього рублями. В уряді Софії досі тривають дискусії, чи надавати Україні військову допомогу. Люди побоюються наслідків такого рішення. Між прихильниками та противниками на демонстраціях виникають бійки.

Костадин Костадінов, лідер ультранаціоналістичної партії "Відродження":

Ті іноземці, ті люди, які махають іноземними прапорами хочуть, щоб Болгарія втрутилася в чужу війну. Чого хочете ви, іноземці, ми, болгари, не будемо робити. Ось Болгарія і тільки слово Болгарії буде почуте.

До кінця цього тижня Україна завершить заповнювати другу частину опитувальника щодо заявки на членство у ЄС. Тоді, Єврокомісія розглядатиме питання чи надавати нашій державі статус кандидата. Водночас понад 70 відсотків європейців уже вважають Україну частиною "європейської родини". Кожен дев'ятий щодня стежить за новинами з нашої країни. Зокрема італійці, поляки, литовці й португальці - серед тих, хто найчастіше обговорює з друзями та рідними російську війну проти України.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми добре знаємо, що сьогодні ви боретеся не лише за свою Батьківщину, незалежність і свободу, а й за нашу. Ми й надалі підтримуватимемо вас усіма можливими способами. І ви виграєте цю війну. Ми переможемо разом. Разом ми продемонструємо, що європейські цінності - це не порожні слова, а що вони підкріплені діями.

Понад 90 відсотків європейців схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. А також 88% - за те, щоб приймати біженців з України. І така міжнародна підтримка - це вже перемога людяності над російським окупантом.