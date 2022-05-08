Росія змушена відправляти в Україну своїх командирів через невдачі - розвідка Британії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Британська розвідка з'ясувала про проблеми російських Збройних сил. Через труднощі з командуванням і керуванням, а також невдачі на передовій, рф притягнула старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
При цьому, як зазначає розвідка, російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, своєю чергою, не набувають життєво важливого досвіду керівництва.
Однак незрозуміло, що присутність цих командирів на полі бою призвела до удосконалення або зміненої оперативної концепції.
Розвідка стверджує, помилкові припущення щодо планування та невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес росії.
Зокрема, передове розгортання командирів наражало їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів. Це призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.
"Ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість загиблих", - припускає британська розвідка.
по темі
Великобританія неодноразово допомагала Україні у боротьбі з рашистами, постачаючи до нашої країни протитанкові ракети, системи ППО та іншу зброю
Президент США Джо Байден назвав "контрпродуктивним" витік даних про обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє NBC. На думку глава Білого дома, таки витоки "відволікають від цілей США"
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном
МЗС росії заперечує можливість ядерного удару по Україні чи Великій Британії. Москва дотримується принципів про те, що "у ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана".
Великобританія відкликала на Московській біржі статус "визнаної". Статус визнаної фондової біржі надається для податкових пільг. Після відкликання статусу інвестори не зможуть користуватися податковими вигодами у майбутньому, якщо вони торгуватимуть на біржі
Американська розвідка забезпечує Україну даними про пересування командних пунктів російської армії. Ці розвіддані дозволили ЗСУ завдавати удари по російських штабах, що призвело до загибелі, за непідтвердженими даними, 12 російських генералів і низки високопосадових офіцерів