У Харкові, Києві та Дніпрі метрополітен став концерт-холом, театральною сценою і навіть РАГСом [ Редагувати ]
Життя у підземеллі. Як би це дивно не звучало, але багато українців зараз саме там можуть відчути мир і безпеку. Бо не чують звуків вибухів. У Харкові, Києві та Дніпрі метрополітен нині став не лише бомбосховищем, а й концерт-холом, театральною сценою і навіть РАГСом.
І все буде добре. Благодійний концерт Святослава Вакарчука став наймаштабнішим концертом-підземелля. Станція столичного метро "Золоті ворота" зібрала сотні слухачів. І лише тут під землею, коли на вулиці лунають вибухи та сирени, слова пісень "Океану Ельзи" набувають геть іншого значення.
Метрополітен з початку повномасштабного російського вторгнення став єдиним безпечним місцем, де артисти можуть хоча б на кілька хвилин повернути присутніх до мирного життя. Поки там - на поверхні - війна.
Від того, що сьогодні відбувається в Україні, впродовж усього концерту сльози в очах кожного.
Під час цього благодійного концерту "Океан ельзи" зібрав більше 8 мільйонів гривень. Ці кошти передали на допомогу дітям, які постраждали від війни.
"Піанобой", Олег Скрипка та актори "95-го кварталу" давали концерт у метрополітені Дніпра. Стільки зірок зібралося у підземці вперше за всю історію метрополітену.
Олег Скрипка, лідер гурту "Воплі Відоплясова":
Ми сьогодні у шпиталі були - медсестрі, лікарі, і поліцейські і волонтери. Ну а ми, артисти, робимо те, що можемо від всього серця. На сьогоднішній день ми зрозуміли цінність життя. Що таке існування нашої країни, нашого слова і обов'язково до перемоги.
Виступають під гаслом "Життя переможе".
Валерій Жидков - актор, сценарист студії "95-й квартал":
Общаясь с людьми, общаясь с военными, ты понимаешь, что это очень важный элемент, чтобы не сойти с ума. И то, как реагируют солдаты на наш юмор, они смеются от души, они хохочут со слезами и они говорят - вы нас зарядили.
Лунає музика і в метро Харкова. Святослав Вакарчук виконує акапельно пісню всіх українців. А це вже у харківській підземці із сучасною поезією виступає Сергій Жадан.
Сергій Жадан - поет, музикант:
Налаштовані на подальшу боротьбу. Ніхто нікуди не їде, всі лишаються в Харкові, це наше місто, це наша країна. Ми будемо її захищати.
А ще звучала класика. Струнний квінтет виконав для харків'ян твори Баха, Шуберта, Скорика, та українські народні пісні, опрацьовані молодим харківським композитором та диригентом Володимиром Богатирьовим. Сльози у глядачів не висихали.
Ірина Шкапо, харків'янка:
Мрак этой войны. Потому что это горе большое. А музыка и искусство, они дают надежду на светлое будущее на то, что будет мир во всём мире на то, что жизнь продолжается на то, что свет победит тьму. Це принцеса із "Принцеси і свинопаса". Вона вередлива, дуже модна. Ось, вона капризна. І хоче подарунки, але полюбляє, як я скажу в виставі, різні суперновинки.
Перемагати темряву взялися і театрали Харкова, і теж у підземеллі. Метрополітен за час війни став не лише концертним майданчиком, а й театральною сценою. Актори лялькового театру вирішили будь-що продовжувати в Харкові сезон. І для цього теж спустилися і підземку. Вона з початку березня стала для харків'ян домівкою.
Оксана Дмітрієва, режисер театру ляльок:
В такі страшні часи. Але я зрозуміла, наша команда зрозуміла, що разом нам буде не так страшно, і мені здається, що треба зараз бути разом. І з діточками, з якими ми тут познайомились, ми домовились, що разом створимо виставу про ці скрутні часи. Правда?
А ще - метрополітен перетворився і на РАГС. Війна та постійні обстріли не стали на заваді коханню. Він - хірург-стоматолог. Вона - медсестра онкологічного відділення. Шлюб у підземці брали зі всіма традціями. Клятви вірності. І - обручки.
Концерти, вистави та одруження у підземці, це не лише про творчість та народження нової сім'ї, це про віру українців у перемогу і у те, що настане мир.
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