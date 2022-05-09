8 травня в італійському місті Турин відкрився музичний конкурс "Євробачення-2022".

Тема війни в Україні на церемонії не порушувалася. Україну на Євробаченні представляє Kalush Orchestra. Соліст гурту Олег Псюк, відповідаючи на запитання ведучого про їхній музичний стиль, зазначив:

Зараз як ніколи важливо показати світові нашу культуру.

Учасниці ісландського гурту Systur заспівали приспів із пісні Джона Леннона Imagine, яка вважається антивоєнним гімном.

Напередодні конкурсу солідарність із Kalush Orchestra та з Україною висловили багато виконавців.

Переможці минулого Євробачення гурт Maneskin записали пісню We're gonna dance on gasoline в рамках кампанії Stand Up For Ukraine. Виступаючи з нею на концертах, зокрема на американському фестивалі Coachella, музиканти проголошували "антипутінські лозунги".



Конкурсант Євробачення від Німеччини Малік Гарріс виграв національнй відбір, виступаючи з гітарою зі стікером у кольорах прапора України та написом I stand with Ukraine. Грузинський гурт Circus Mircus відклав прем'єру кліпу на свою конкурсну пісню, виклавши у YouTube такий запис: "Відео недоступне. Виконавець засуджує російське вторгнення в Україну".

Секстет із Латвії Citi Zeni записав українською мовою кавер-версію конкурсної композиції українських учасників. Також пісню Stefania разом із Kalush Orchestra українською мовою виконали учасники від Фінляндії - популярний рок-гурт The Rasmus.

Представник Ізраїлю на Євробаченні Michael Ben-David публічно заявив, що Україна має виграти не тільки цей конкурс, а все - тобто війну. За прогнозами букмекерів, Kalush Orchestra є основним фаворитом на перемогу, значно випереджаючи учасників із Італії та Великобританії.

Півфінали "Євробачення-2022" пройдуть 10 та 12 травня, а фінал - у суботу, 14 травня.

Вигнанці Євробачення

росія та білорусь не беруть участь у цьогорічному конкурсі: