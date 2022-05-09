У Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі прощаються із журналістом і ветераном АТО Олександром Маховим. Сотні людей - колеги, бойові побратими прийшли провести Олександра в останню путь.

Воєнкор одного з українських телеканалів загинув 4 травня на Харківщині, у боях під Ізюмом. У перший же день повномасштабної війни він, не вагаючись, пішов на фронт зі зброєю в руках.

Лише три тижні тому Олександру виповнилося 36. Саша - луганчанин.

У 14-му поїхав на фронт журналістом. А через рік змінив мікрофон на автомат - пішов добровольцем вимітати рашистів зі свого дому. Згодом так і лишився на Донбасі. Уже не воював. Але знімав. Увесь час - під кулями, пліч-о-пліч із військовими.

Нагадаємо, що на днях на фронті загинув ще один журналіст - Максим Мединський.