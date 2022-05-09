У Києві прощаються з журналістом Олександром Маховим [ Редагувати ]
У Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі прощаються із журналістом і ветераном АТО Олександром Маховим. Сотні людей - колеги, бойові побратими прийшли провести Олександра в останню путь.
Воєнкор одного з українських телеканалів загинув 4 травня на Харківщині, у боях під Ізюмом. У перший же день повномасштабної війни він, не вагаючись, пішов на фронт зі зброєю в руках.
Лише три тижні тому Олександру виповнилося 36. Саша - луганчанин.
У 14-му поїхав на фронт журналістом. А через рік змінив мікрофон на автомат - пішов добровольцем вимітати рашистів зі свого дому. Згодом так і лишився на Донбасі. Уже не воював. Але знімав. Увесь час - під кулями, пліч-о-пліч із військовими.
Нагадаємо, що на днях на фронті загинув ще один журналіст - Максим Мединський.
по темі
У бою на території Харківської області загинув ще один журналіст
Український журналіст Олександр Махов загинув в результаті російських обстрілів
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Російська ракета влучила в її будинок. Про це повідомив її колега Олександр Демченко
У Варшаві напали на російського посла Андрєєва. Його облили червоною фарбою, коли він спробував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Натовп не дав послу країни-агресора покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він мусив тікати
Російський чемпіон світу з танкового біатлону Бато Басанов із Бурятії загинув на Донеччині під час вторгнення до України