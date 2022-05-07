У бою на території Харківської області загинув ще один журналіст Максим Мединський. Він захищав країну в лавах Збройних сил. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Максим Мединський пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Протягом року він виконував завдання на передовій, зокрема чотири місяці перебував біля Донецького аеропорту.

У лютому 2022 року Мединський без вагань пішов знову захищати країну.

Журналіст загинув 29 квітня внаслідок обстрілу його роти у бою з окупантами у Харківській області. Йому було 33 роки.