Європейський союз впевнений, що Україна зробить все необхідне, щоб стати гідним членом ЄС. Брюссель поважає прагнення українців до демократичних цінностей.

Про це повідомляє голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми поважаємо прагнення народу України щодо демократичних світових цінностей, які були розпочаті на Майдані. Ми вважаємо, що ви зробите все необхідне, щоб стати гідним членом Європейського союзу", - зазначив він.