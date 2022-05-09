Ізраїль вшанував жертв Голокосту [ Редагувати ]
Ізраїль завмер і зупинився на дві хвилини! Так країна вшанувала жертв Голокосту. Під час Другої світової війни нацисти вбили та закатували шість мільйонів євреїв. І в пам'ять про загиблих в Ізраїлі традиційно приспустили прапори, а ті, хто вижив, запалили смолоскипи. Історії довгожителів, які пережили окупацію і знущання нацистів - розповість Владислав Політ.
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