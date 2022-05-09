Вторгнення в Україну - дзеркальне відображення фашизму - Бен Воллес [ Редагувати ]
Вторгнення Росії в Україну - дзеркальне відображення фашизму і тиранії часів Другої світової. Про це заявив міністр оборони Великої Британії. Виступ Бена Воллеса збігся в часі із проведенням військового параду у Москві. Як прокоментував свято "побєдобєсія" високопосадовець - розкаже Світлана Чернецька.
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