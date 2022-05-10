Мешканці ще чотирьох громад Миколаївської та Запорізької областей можуть отримувати державні виплати, як внутрішньо переміщені особи. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Загалом до списку громад, які розташовані в районах проведення бойових дій, перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні, увійшли громади 7 областей:

Дніпропетровської (2 громади),

Донецької (66),

Запорізької (50),

Луганської (37),

Миколаївської (18),

Харківської (51)

Херсонської (49).

Мешканці цих регіонів при отриманні статусу ВПО мають право на державні виплати в розмірі 2000 грн на місяць на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.