Грошова допомога переселенцям: влада розширила список [ Редагувати ]
Мешканці ще чотирьох громад Миколаївської та Запорізької областей можуть отримувати державні виплати, як внутрішньо переміщені особи. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Загалом до списку громад, які розташовані в районах проведення бойових дій, перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні, увійшли громади 7 областей:
- Дніпропетровської (2 громади),
- Донецької (66),
- Запорізької (50),
- Луганської (37),
- Миколаївської (18),
- Харківської (51)
- Херсонської (49).
Мешканці цих регіонів при отриманні статусу ВПО мають право на державні виплати в розмірі 2000 грн на місяць на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.
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