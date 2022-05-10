"Використовувався як склад озброєння": у рф осоромилися через обстріл Одеси [ Редагувати ]
російські пропагандисти вигадали новий фейк, для того, щоб пояснити удар по торгівельному центру "Рів’єра" в Одесі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Після нічних ракетних ударів по Одесі, пропагандистські ЗМІ рф почали поширювати інформацію про те, що "одеський ТЦ "Рів’єра", по якому було завдано удару, використовувався як склад озброєння західного виробництва", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російські військові випустили по Одесі сім ракет. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення.
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