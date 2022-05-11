Рашисти атакували Миколаївщину з реактивних систем залпового вогню "Ураган" [ Редагувати ]
Жителі сусідньої Миколаївщини теж уже багато днів засинають і прокидаються під звуки вибухів. І минулої доби рашисти знову атакували регіон. Зокрема, вдарили з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Детальніше про ситуацію в області розкажуть мої колеги.
Ось такий подарунок отримали господарі одного з приватних будинків на околиці Миколаєва. Ворожа ракета потрапила в дім і все там потрощила.
Під постійними обстрілами останніми днями перебувають із десяток сіл Миколаївщини. Окупанти грабують місцеві елеватори. З території лише одного зерносховища вивезли вже понад 100 тонн мінеральних добрив! Утім наші захисники потужно відповідають незваним гостям за їхню нахабність.
Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації:
Короче, разгоняют историю, и походу, люди это будут "есть", о том, что это изначально был план проигрывать вначале, чтоб втянуть НАТО и только потом мы покажем, какие мы классные. Боже, яке кончене!
Але серед місцевих знаходяться й ті, хто хоче заробити на співпраці з окупантами.
Артем Дехтяренко - речник СБУ:
У Миколаївській області спецпризначенці СБУ встановили та затримали корегувальника вогню, який передав ворогу дані , про розташування об'єкта державного концерну Укрборонпром. Внаслідок таких дій колаборанта, ворожа артилерія пошкодила Миколаївській бронетанковий завод.
Ракетні удари по Миколаївщині ворог здійснює останніми днями регулярно. За добу поранення отримали 15-ро людей. Всі потрапили до лікарні.
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