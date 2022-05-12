Німецький конгломерат Siemens оголосив, що залишає російський ринок через події в Україні. Компанія розпочала процедуру припинення всієї виробничої та операційної діяльності в росії. Про це йдеться у заяві Siemens.

Сьогодні ми оголосили про наше рішення провести впорядкований процес згортання нашої промислової діяльності в росії.

На комерційній діяльності компанії негативно позначилися "всеосяжні міжнародні санкції" проти рф, які ускладнили діяльність Siemens у росії, пов'язану із залізничними комунікаціями та технічним обслуговуванням.

Нагадаємо, що ЄБРР оголосив про вихід з російських активів.