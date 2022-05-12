Siemens тікає з росії [ Редагувати ]
Німецький конгломерат Siemens оголосив, що залишає російський ринок через події в Україні. Компанія розпочала процедуру припинення всієї виробничої та операційної діяльності в росії. Про це йдеться у заяві Siemens.
Сьогодні ми оголосили про наше рішення провести впорядкований процес згортання нашої промислової діяльності в росії.
На комерційній діяльності компанії негативно позначилися "всеосяжні міжнародні санкції" проти рф, які ускладнили діяльність Siemens у росії, пов'язану із залізничними комунікаціями та технічним обслуговуванням.
Нагадаємо, що ЄБРР оголосив про вихід з російських активів.
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