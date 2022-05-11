Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вийде з усіх проектів у росії "якнайшвидше". Про це заявила президент банку Оділь Рено-Бассо у кулуарах щорічних зборів банку, передає Reuters.

Ми збираємося згорнути наш (російський - ред.) портфель якнайшвидше, ми працюємо над цим. Не можемо сказати нічого більше.

ЄБРР призупинив інвестиції у російські проекти у липні 2014 року, однак має частки в Московському кредитному банку (3,6%), а також у Московській біржі (6%).

Нагадаємо, що ЄБРР виділяє 2 млрд євро для допомоги Україні.