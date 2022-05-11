ЄБРР оголосив про вихід з російських активів [ Редагувати ]
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вийде з усіх проектів у росії "якнайшвидше". Про це заявила президент банку Оділь Рено-Бассо у кулуарах щорічних зборів банку, передає Reuters.
Ми збираємося згорнути наш (російський - ред.) портфель якнайшвидше, ми працюємо над цим. Не можемо сказати нічого більше.
ЄБРР призупинив інвестиції у російські проекти у липні 2014 року, однак має частки в Московському кредитному банку (3,6%), а також у Московській біржі (6%).
Нагадаємо, що ЄБРР виділяє 2 млрд євро для допомоги Україні.
по темі
Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель запропонував використати заморожені валютні резерви Росії для відновлення України
Загалом з початку війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств
Росія змогла уникнути дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Про це повідомляє Bloomberg. Платіж на $650 млн від Мінфіну рф був оброблений кліринговими центрами в Європі
Два месяца войны против российской агрессии изменили многое в жизни Украины. И если армия - это мышцы страны, то экономика - кровь, которая питает эти мышцы. Об этом пишут "Українські новини"
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія зіткнеться з енергетичним ембарго і це лише питання часу
Американська влада вивчає можливість передачі Україні заморожених у США активів Центробанку росії. Про заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу щодо можливості фактичної конфіскації заморожених авуарів ЦБросії та коштів великих російських підприємців