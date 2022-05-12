На CNN показали відео розстрілу окупантами мирних жителів Київщини [ Редагувати ]
Американський телеканал CNN показав відео, яке доводить, що російські військові вбивали мирних жителів України.
Камери спостереження зафільмували, як окупанти пострілами в спину вбивають двох беззбройних чоловіків. Перед цим російські військові обшукали чоловіків та пересвідчилися, що вони не становлять загрози.
Трагедія сталася 16 березня на Київщині. CNN упізнала жертв. Один із них був власником розграбованого автосалону, його прізвище не розголошується. Іншим був 68-річний Леонід Олексійович Пляц, який працював охоронцем автосалону.
Нагадаємо, що перший російський військовий невдовзі постане перед судом за вбивство мирного українця.
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